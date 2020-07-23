يعود مهاجم العدالة نايف هزازي لناديه السابق الشباب، الذي كان المحطة الاحترافية الثانية في مشواره الكروي بعد أن غادره في منتصف العام 2015 إلى نادي النصر في صفقة محلية كبرى، وذلك على هامش اللقاء الودي الذي سيجمع فريقا الشباب والعدالة غدا (الجمعة)، على ملعب نادي الشباب. ويطمح المهاجم نايف هزازي لمواصلة الظهور بشكل فني جيد بعد الثقة والدعم من قبل مدرب فريق العدالة الإيطالي جيوفاني، الذي ينتظر هزازي مجددا خلال المباريات الـ8 المتبقية لفريق العدالة في الدوري من أجل المساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط للبقاء في دوري الكبار.وسيختتم فريق العدالة مبارياته الودية الأسبوع القادم أمام الفتح بالأحساء قبل استكمال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتفاق يوم الأربعاء الـ5 من شهر أغسطس القادم، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.