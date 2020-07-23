امتداداً للتطور الذي تشهده قناة 22 الفضائية تم افتتاح أستديو ومكتب للقناة في منطقة القصيم بمدينة بريدة، وبهذه المناسبة تحدث لـ«عكاظ» مستشار القناة مهدي أبو فطيم قائلاً: «هذه الخطوه تأتي لخدمة المشاهد في مختلف مناطق المملكة الغالية»، مؤكداً أنهم دائماً يسعون إلى كل ما يخدم شباب هذا الوطن. وأضاف: «القناة ستواصل استمرارها في افتتاح مكاتب بالعديد من مناطق مملكتنا الغالية بعد الرياض وجدة والدمام والقصيم».وبثت القناة أول برنامج لها من مدينة بريدة (كلام تويتر)، وقدم مستشار القناة شكره وتقديره للعاملين في مكتب القصيم وعلى رأسهم ممثل مجلس إدارة القناة في القصيم إبراهيم الغماس، ومسؤول الأستديو أمين الدبيخي، والمدير الفني للقناة صالح المحيميد.