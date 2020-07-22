شدد الأمين العام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالعزيز القرناس على الأندية المشاركة في مسابقتي النخبة ونهائي الكأس إدراج اللاعبين المراد الاستعانة بهم من الأندية الأخرى في الاتفاقية المبرمة بين الناديين واللاعب.ويحق للأندية المتأهلة لمسابقتي النخبة والكأس الاستعانة بلاعبين اثنين محليين أو لاعب أجنبي واحد وآخر محلي على أن تكون الاستعانة من الداخل، بحيث يبقى اللاعب الذي تمت الاستعانة به مسجلاً في كشوفات التسجيل الخاصة بناديه الأصلي ويعود للعب مع ناديه بعد انتهاء فترة الاستعانة مباشرة.وقال القرناس: «لا يسمح للاعب الذي تمت الاستعانة به بالمشاركة إلا بعد صدور الموافقة الرسمية من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة والتصديق على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، كما يحق للنادي الاستعانة بلاعب آخر بديل في حالة إصابة اللاعب المستعان به سواء قبل أو أثناء البطولة، ويكون ذلك بعد تقديم النادي تقريرا طبيا من مستشفى معتمد، على أن يعود اللاعب المصاب إلى ناديه الأصلي بعد استبداله».وبين القرناس أنه يجب على جميع الإطراف الالتزام بنصوص الاتفاقية المبرمة بينهم، وفي حالة الاختلاف يتم الرفع للاتحاد السعودي للكرة الطائرة لاتخاذ ما يراه مناسبا، ولا يحق للنادي المستعين باللاعب إصدار عقوبة بحق اللاعب تتجاوز فترة الاستعانة، كما لا يحق للنادي المستعين باللاعب إعارته إلى ناد آخر في بطولتي النخبة والكأس.وأكد أن اللاعب الذي يوقع اتفاقية استعانة لأكثر من ناد يحرم من المشاركة ويبقى في ناديه الأصلي، ويلتزم النادي الأصلي للاعب بتسهيل إجراءات الاستعانة للنادي، كما تسري جميع اللوائح الصادرة من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للكرة الطائرة على اللاعب المستعان به.