كما للأندية ألقاب تطلق عليها، نفس الحال ينطبق على بعض اللاعبين المميزين الذين ساهموا في إسعاد جماهيرهم سواء بتسجيل الأهداف أو تحقيق البطولات مع أنديتهم؛ إذ استطاع لاعب المنتخب السعودي السابق وفريق الهلال محمد الشلهوب أن يترك له بصمة، ويطلق عليه لقب (زعيم) اللاعبين المحليين الأكثر حصولاً وتحقيقاً للبطولات مع فريقه على مدار 22 عاماً شارك فيها مع الفريق الأول بنادي الهلال.الشلهوب البالغ من العمر 39 عاماً استطاع أن يحقق مع فريقه الهلال 32 بطولة، وبطولة واحدة مع المنتخب إضافة إلى مساهمته في تأهل الأخضر لمونديال كأس العالم مرتين 2002، 2006.؛ مسجلاً نفسه كأكثر اللاعبين السعوديين تحقيقاً للألقاب والبطولات.كما أنه يعتبر من اللاعبين القلائل والنادر وجودهم في الملاعب العالمية ممن لا يتحصلون على بطاقات حمراء طوال مشوارهم الرياضي، إذ إنه استطاع طوال مشواره الرياضي حتى الآن لم يتحصل على أي بطاقة حمراء سواء مع فريقه الهلال أو مع المنتخب.كما أنه لعب مع المنتخب 118 مباراة دولية، كانت أولى المباريات الدولية في عام 2000، عندما لعب أمام منتخب لبنان ودياً، فيما كانت آخر مبارياته عندما شارك في اللقاء الودي التاريخي أمام العراق في عام 2018 في البصرة. واستطاع الشلهوب طوال مسيرته مع الأخضر تسجيل 19 هدفاً.البطولات التي حققها مع الهلال:الدوري السعودي 7 مرات