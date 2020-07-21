عقدت إدارة تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة الفنية محاضرة بعنوان «المنهجية الألمانية في الإعداد البدني والمهاري لكرة القدم النسائية».وألقت المحاضرة التي أقيمت «عن بعد» الألمانية بريتا كارلسون مساعدة مدربة المنتخب الألماني، منسقة التطوير بالاتحاد الألماني للفئات السنية النسائية، الحاصلة على شهادة المحترفين في تدريب كرة القدم الأوروبية.وشهدت المحاضرة التي أقيمت بإشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرفة على إدارة تطوير كرة القدم النسائية أضواء العريفي، حضور 147 من المهتمات بكرة القدم النسائية في المملكة.من جانبها، قدمت العريفي شكرها وتقديرها للمدربة الألمانية على تقديمها كافة المعلومات القيمة للمتدربات اللاتي حرصن على المشاركة في المحاضرة والاستفادة منها، مثنية على حرص المتدربات على الحضور والاستفادة من الخبرات الدولية.