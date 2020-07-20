ضمن خطط التطوير المستمر، أعلنت إدارة نادي الفتح بدء العمل على إنشاء ملعبين لكرة القدم بالجهة الغربية للنادي. ويأتي إنشاء الملعب الأول على نفقة وزارة الرياضة، حيث تم الإعلان عنه مُسبقًا، فيما تنشئ إدارة النادي الملعب الثاني على نفقتها الخاصة.وفي السياق نفسه، تجري حاليًا أعمال تطوير بالملعب الرئيسي لنادي الفتح، حيث بدأت شركة الصيانة التابعة لوزارة الرياضة أعمالها لتطوير أرضية الملعب.