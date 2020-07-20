تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة رسمية من الاتحاد الآسيوي على طلب السماح للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 بتسجيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم ومددت عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك خلال فترة التسجيل الآسيوية التي تنتهي بنهاية شهر أغسطس القادم.وكان الاتحاد السعودي طلب من الاتحاد الآسيوي منح الأندية السعودية الاستفادة من اللاعبين الجدد المنتقلين لهم بنهاية الموسم الذين جددت عقودهم مع أنديتهم السابقة حتى نهاية الدوري في التاسع من سبتمبر القادم، وذلك لمعالجة الأوضاع التي أفرزتها أزمة فايروس كورونا المستجد وأدت لتوقف النشاط الكروي القاري والمحلي.ووفقًا لهذه الموافقة ستتمكن الأندية السعودية من تسجيل لاعبيها المنتقلين بعد نهاية استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمشاركة في ما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا الذي يستأنف في الرابع عشر من سبتمبر القادم.