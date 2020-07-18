أنهى رئيس نادي الرائد فهد المطوع وبشكل رسمي تجديد عقد مدرب الفريق الأول بيسنيك هاسي والطاقم المساعد له، بعد نهاية عقده السابق. ويأتي هذا التجديد امتداداً لخطة الإدارة في الاستقرار الفني بالنادي للمرحلة المقبلة. ميدانياً ‏‫‏واصل تدريباته الاعتيادية على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الفيصلي ودياً مساء غدٍ (الأحد). وتواجد رئيس النادي فهد المطوع في تدريبات الفريق.على صعيدٍ آخر، اجتمع المدرب بلاعبي الفريق قبل بداية المران وحثهم على تكثيف جهودهم في المرحلة المقبلة. بعدها قسّم المدرب اللاعبين إلى 3 مجموعات طبق خلالها تمرير الكرات القصيرة بمساحات متوسطة، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب تخللها بعض الجوانب الفنية.