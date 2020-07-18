‫أنهت إدارة نادي النصر التعاقد رسمياً مع مدافع فريق أحد عبدالله الشنقيطي، بحضور المشرف العام على الفريق عبدالرحمن الحلافي، بعقد لـ3 مواسم قادمة، وسينضم الشنقيطي لتدريبات الفريق خلال اليومين القادمين.ويعتبر الشنقيطي اللاعب الثالث الذي وقعت معه الادارة خلال يومين، لينضم مع عبدالفتاح عسيري وعبدالعزيز العلاوي في إشارة واضحة إلى العمل الاحترافي الذي تقوم به الإدارة للاستعداد لباقي مباريات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة آسيا.