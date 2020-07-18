التحق اللاعب الهلالي كاريلو مساء اليوم بمعسكر الفريق الهلالي المقام بمقر النادي تعافيه بشكل نهائي من فايروس كورونا بعد ظهور نتيجته (سلبية) بعد أن أجرى فحوصات طبية شاملة في مستشفى رعاية الرياض بإشراف الجهاز الطبي بنادي الهلال. وعبر اللاعب عبر حسابه بالانستقرام عن سعادته الغامرة بعد تعافيه وكتب «أهلاً جماهير ⁧‫الهلال⁩، أنا في طريقي لمقر النادي، وسعيد بعودتي للتدريبات». ميدانياً واصل الفريق الهلالي استعداداته خلال معسكره الإعدادي لاستئناف الموسم الرياضي، حيث تركزت الحصة التدريبة على الجوانب الفنية التي اشتملت على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية وفنية، واختتم المدرب التدريبات بمناورة على منتصف الملعب طبق فيها بعض الخطط الفنية.