شدد مدرب العدالة السابق التونسي ناصيف البياوي أن رحيله عن الفريق لم يكن هروباً كما تداوله البعض، مؤكداً أن عقده مع العدالة انتهى قانونياً ولم يتم تجديده. وأشار في حوار مع «عكاظ» إلى أن علاقته مع العدلاويين جيدة ولا يشوبها شائبة، وكل ما أشيع في وسائل الإعلام عن خلاف أو هروب لم يكن صحيحاً مطلقاً. ورجح البياوي كفة الفائز بديربي الرياض بين النصر والهلال لنيل لقب الدوري، واصفاً الدوري السعودي بالعالمي والقوي، كما تطرق لنقاط عدة نستعرضها في ثنايا السطور التالية:• ما سبب عدم إكمال مشوارك مع العدالة؟•• كل ما في الأمر أن عقدي انتهى قانونياً، وأنا لم استقل كما أشيع أو يقال في بعض وسائل الإعلام أو وسائل التواصل دون معرفة الأمر من أصحاب الشأن، إذ إنني موقع على مخالصة مالية منذ فترة طويلة.وفي جانب آخر يجب أن يعرف الشارع الرياضي أن الدوري توقف ما يقارب 3 شهور ونصف الشهر، وأغلب اللاعبين انتهت عقودهم، إضافة إلى وجود عدد كبير من المحترفين الأجانب خارج المملكة، ومن الصعوبة في مدة شهر تستطيع التحضير لباقي المباريات دون إقامة معسكر تعمل فيه فترتين صباحية ومسائية، المدة غير كافية لإعداد الفريق في ظل الأجواء الحارة خصوصاً أن من الصعوبة إقامة معسكر خارجي، عطفاً على وجود مجموعة قليلة من اللاعبين وضغوط مباريات إذ ستلعب 8 مباريات في شهر مع التنقل من منطقة لأخرى، هذا أمر قد يسبب إصابات وإيقافات وجميع ذلك جعلني أفكر كثيراً قبل اتخاذ القرار المناسب.• هل للأمور المالية أو تخفيض الراتب علاقة بذلك؟•• إطلاقا، الأمور المادية ليست ذات أولوية في عملي وارتباطي بأي نادٍ، وأنا لا أسمح في حقي أن يحاول البعض المساس بسمعتي بجعل عدم تجديد العقد مع العدالة وعدم المواصلة معهم لأسبابٍ مادية، هذا لا أقبله إطلاقا، وإدارة النادي تستطيع تأكيد ذلك.• البعض وصف عدم الإكمال بالهروب من المسؤولية وعدم الشجاعة؟•• من يعرفني شخصياً يعرف أنني لا أعرف الجبن أو الخوف إطلاقاً، ولكن نحن نعيش في عالم احتراف؛ ولكي تنجح وتحقق نتائج جيدة من الضروري توفر كل العناصر المناسبة للنجاح التي ذكرتها سابقاً.• لو لم يتوقف الدوري بسبب كورونا، هل كنت ستكمل حتى النهاية أم ستغادر؟•• بكل تأكيد سأحترم عقدي والتزامي، وأعيد وأكرر أنني لم استقل بل عقدي انتهى.• لماذا تأخرت الإدارة في إعلان حصولك على مخالصة مالية، وبعد الإعلان حذفت ما قالته؟•• هذا السؤال يخص إدارة النادي، وبالنسبة لي كنت أتمنى إلغاء الدوري للعودة مع العدالة والتحضير للموسم الجديد.• هل تواصلت معهم بعد ذلك؟•• بالتأكيد لي تواصل معهم؛ لأنه لا يوجد خلاف بيننا مطلقاً، ولا توجد دواعٍ لذلك، وعلاقتنا علاقة عائلية وفيها مودة واحترام كبيران.• في اعتقادك ما سبب وجود العدالة في المركز الأخير؟•• عدم وجود الحظ فقط، إذ إن الفريق يقدم مباريات كبيرة وجيدة كان جديراً فيها بالفوز لكن سوء الحظ.• هل تعتقد أن العدالة سيبقى في الممتاز؟•• نعم، تبقى 24 نقطة، و كل شيء ممكن في كرة القدم التي لا تعترف إلا بحقيقة الميدان.• في حال هبوط العدالة تتوقع سيعود سريعاً أم ستطول غيبته؟•• إن شاء الله لن يهبط.• ما الذي كان ينقص العدالة؟•• كان ينقصه الحظ فقط.• ما تقييمك لعمل الإدارة ؟•• ممتاز وراقٍ جدّاً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولم أرَ منهم إلا كل خير.• من وجهة نظرك، من الأقرب للفوز بالدوري؟•• الفائز بدربي العاصمة الذي سيجمع النصر بالهلال هو الأقرب للظفر بالدوري.• ما أبرز سلبيات استكمال الدوري؟•• عدم توفر الظروف الملائمة للإعداد والتجهيز للعب 8 مباريات في شهر بمعدل مبارة كل 4 أيام.• أين وجهتك القادمة؟•• أغلب الظن سأنتظر حتى شهر سبتمبر بعد استكمال الدوري لنرى ما يكتبه الله لنا.• صف لنا الدوري السعودي بعبارة؟•• دوري عالمي وصعب جدّاً.