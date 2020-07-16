بات اللاعب الدولي السابق سعيد العويران على مقربة من مجد آسيوي جديد بعد أن تأهل مع زميله فهد الغشيان لنهائي أفضل هدف آسيوي في كأس العالم في المسابقة التي يقيمها حالياً الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ بدأ التصويت على أجمل 10 أهداف، ومن ضمنها هدف سعيد العويران العالمي في مرمى منتخب بلجيكا، وكذلك هدف فهد الغشيان في مرمى منتخب السويد في كأس العالم أمريكا 94.وينافس على لقب أفضل هدف آسيوي في كأس العالم نجم منتخب اليابان كيسوكي هوندا بهدفيه في منتخب الدنمارك في كأس العالم 2010، وفي منتخب ساحل العاج في كأس العالم 2014، ولاعبان من منتخب إيران هما مهدي مهدافيكيا بهدفه في منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 98، وزميله ايراج دانايفارد بهدفه في منتخب اسكتلندا في كأس العالم 78.وكذلك ينافس نجم كوريا الجنوبية سون هيونغ-مين على اللقب بهدفه في مرمى منتخب المكسيك في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، والأسترالي تيم كاهيل بهدفه في منتخب هولندا في كأس العالم 2014. ومن النجوم العرب ينافس الراحل أحمد راضي بهدفه أمام منتخب بلجيكا في كأس العالم 86، ونجم منتخب الكويت فيصل الدخيل أمام منتخب تشيكوسلوفيكا عام 82.ويتصدر سعيد العويران المسابقة بنسبة 38% من الأصوات، يليه الراحل أحمد راضي بنسبة 28%، ثم لاعب منتخب إيران مهدي مهدافيكيا بنسبة 12%.