أعلنت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنجليزي بات قريبا من تجديد عقد الفرنسي ​بول بوغبا​ ليضمن بقاءه لمدة 5 سنوات إضافية، بعد عودة اللاعب إلى الظهور بشكل واضح وكبير في تشكيلة المدير الفني للفريق أوليه غونار سولسكاير، مع نهاية فترة التوقف بسبب فايروس كورونا. وأضافت الصحيفة أن بوغبا (27 عاما) نجح مع زميله في الفريق البرتغالي برونو فرنانديز، إلى جانب حصوله على تشجيع سولسكاير، ويرغب بالبقاء مع فريقه خلال الفترة القادمة مع تحسن نتائج الفريق بشكل ملحوظ. علما أن بوغبا لديه أقل من عام حاليا في عقده، بعد أن انضم إلى الشياطين الحمر مقابل 105 ملايين يورو في صيف عام 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي، لكنه فشل في إثبات نفسه بالشكل المنتظر.