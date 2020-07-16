أكد لـ«عكاظ» مصدر اتحادي مطلع، أن المدرب كاريلي قرر أن يزج باللاعب فهد المولد في المباراة الودية الثانية للفريق الكروي الأول أمام القادسية يوم الأحد القادم على ملعب المحالة بأبها.وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب كاريلي فضل أن تكون مشاركة فهد المولد في المباريات الودية عقب اكتمال جاهزيته اللياقية والفنية، كونه أحد أهم ركائز الفريق الأساسية.وكان الفريق الاتحادي تعادل إيجابيا في أولى مبارياته الودية أمام فريق نجران 1/1، ويواصل حاليا تدريباته اليومية بمعسكر أبها استعدادا لاستكمال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.