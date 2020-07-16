يدخل النجم الدولي ولاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري غداً (الجمعة ) فترة الستة الأشهر، والتي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي، وكانت المفاوضات بين اللاعب والنادي الأهلي وصلت إلى طريق مسدود بعد رفضه العرض الأخير المقدم من الأهلي بمبلغ 6.5 مليون ريال في السنة، منها دفعة 5 ملايين مقدمة من الأمير منصور بن مشعل، ليصبح قريباً من الخروج من ناديه الأهلي، بعد أن انضم إليه قادماً من الاتحاد في شهر يونيو من العام 2016 كلاعب هاو، ومن ثم وقع عقداً احترافياً في شهر يناير من العام 2019 وينتهي في منتصف شهر يناير من العام 2021.هذا وكانت «عكاظ» انفردت بتفاصيل اقتراب نادي النصر من التعاقد رسمياً مع عبدالفتاح عسيري بتوصية من المدرب البرتغالي فيتوريا، وذلك عقب دخوله الفترة «الحرة» بعقد يمتد 3 سنوات قادمة بقيمة مالية تصل إلى (20) مليون ريال شاملة فيلا فاخرة وسيارة فخمة.