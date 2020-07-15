أكد مدافع الاتحاد برونو أوفيني أنه ورفاقه يعملون بجد واجتهاد في معسكر الفريق المُقام حاليًا في مدينة أبها، من أجل تقديم أفضل المستويات في ما تبقى من مباريات قادمة في دوري الأمير محمد بن سمان.وقال أوفيني في تصريحات مُصورة نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر تطبيق «سناب شات»: «نحن نعمل بجد واجتهاد في معسكر أبها، وإدارة النادي وفرت لنا كل ما يلزم، من أجل تقديم أفضل ما لدينا في المباريات المتبقية، ونحن على أتم الاستعداد لذلك».