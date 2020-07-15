انهت المدربة الوطنية لجين كشغري من فريق المملكة، برنامج مبادرة التدريب الإلكتروني مع فريق الأخضر المجتمعي السعودي في المسابقة الدولية لكرة القدم المجتمعية (إلكترونياً)، بمشارك العديد من مدربات كرة القدم. وقدمت كشغري خلال المبادرة العالمية للمسابقة الدولية 10 حصص تدريبية اون لاين من مقر إقامتها، نالت على إعجاب المشاركات على مستوى العالم.من جانبه أبدت المدربة السعودية لجين كشغري الحاصلة على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الآسيوي عن سعادتها بتمثيل فريق الأخضر في هذه المسابقة الدولية، وأنها سعيدة بالمشاركة في هذه المسابقات التي تهدف إلى تمكين المرأة في الشرق الأوسط إضافة إلى نشر ثقافة أهداف العالم للتنمية المستدامة.