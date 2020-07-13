يواصل المنتخب السعودي الشاب تدريباته اليومية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاما في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر القادم، إذ يسعى الأخضر الشاب للدفاع عن لقبه والحفاظ عليه للمرة الثانية على التوالي.وسيواجه الأخضر الشاب منتخب لاوس في أولى مبارياته، ثم المنتخب الفيتنامي، ويختتم مواجهاته بالمنتخب الأسترالي في المجموعة الـ3 في بطولة.يشار إلى أن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يحتضن تدريبات الأخضر، التي يعمد خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج إلى تطبيق تمارين تخصصية لخطوط الفريق الـ3 لخلق مزيد من الانسجام بين اللاعبين.ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني 10 مباريات ودية في أبها، كما سيخوض لقاء وديا دوليا قبل أسبوع من انطلاق منافسات مجموعته، لأن نظام الاتحاد الآسيوي يمنع المنتخبات المشاركة من خوض أي لقاء قبل 5 أيام من انطلاق البطولة في أوزبكستان.