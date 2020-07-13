واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة تدريباته اليومية، على ملعبه استعداداً لاستكمال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الشهر القادم، وذلك تحت إشراف مدربه التونسي عفوان الغربي، الذي ركز خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي للاعبين، إضافة إلى الجوانب التكتيكية التي طبقها اللاعبون خلال مناورة جادة بين مجموعتين. وتشهد تدريبات الفريق النهضاوي خلال معسكره الإعدادي الذي انطلق أمس الأول حضور رئيس النادي لطفي الدوسري وأعضاء مجلس الإدارة وائل القو ومحمد آل حمد وجاسم الدوسري، الذين حرصوا على متابعة تدريبات الفريق أولاً بأول، ودعم اللاعبين في هذه المرحلة، خصوصاً أن إدارة النادي تسعى وبقوة للصعود إلى دوري المحترفين السعودي. من جهتها، طالبت الجماهير النهضاوية لاعبي الفريق بمضاعفة الجهد خلال التدريبات وبذل قصارى الجهد من أجل إسعاد الجماهير ومحبي النهضة.