استغل مهاجم فريق العدالة نايف هزازي ثقة المدرب الإيطالي جيوفاني، الذي قرر الاعتماد عليه في خط الهجوم، إذ نجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على فريق الثقبة بهدف مقابل لا شيء في أولى مباريات فريق العدالة الودية ضمن تحضيراته لاستكمال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان الهدف الذي سجله الهزازي جاء من رأسية جميلة في شباك الثقبة.هذا وكان مدرب العدالة جيوفاني طالب الهزازي بمضاعفة الجهود الفنية في المرحلة القادمة، مبدياً ثقته في إمكاناته الفنية في العودة بقوة مهاجماً مميزاً سبق له أن شاهده حينما كان يلعب مع نادي الشباب، أثناء عمله مدربا لنادي الفيصلي قبل 3 سنوات في الدوري السعودي.ويسعى (الصقر) للتحليق مجدداً في ظل الدعم المعنوي من قبل المدرب جيوفاني، وسيعمل على المساهمة في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط مع زملائه اللاعبين من أجل بقاء فريق العدالة ضمن دوري الكبار.