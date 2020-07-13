يبدو أن التنافس الكروي بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال التدريبات الاعتيادية استعداداً لاستكمال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لم يتوقف عند نجوم الأزرق فقط.بل امتد إلى الجهاز الفني بقيادة الروماني لوشيسكو رازفان وكافة طاقمه، إضافة الى إدارة كرة القدم برئاسة النجم الدولي المعتزل سعود كريري.إذ خاض الجهاز الفني والإداري مناورة «ساخنة» بينهما وسط تحدٍّ من مدير عام إدارة القدم «المحارب كريري»، الذي توعد كتيبة الروماني رازفان بهزيمة قاسية، تتمحور في خطف الأنظار بالمستوى والظفر بنتيجة كبيرة.ولم يتوقف سعود كريري عند هذا الحد، إذ مازح أحد منسوبي النادي بقوله: أنا اليوم بكسر المدرب وبوديه العيادة، وطلب «المحارب» من المترجم توجيه رسالة للمدرب الروماني بعد أن خسر الأخير المناورة بينه وبين كريري، وهي: «لا تشتكي.. وهاردلك».