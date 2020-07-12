ينفذ الاتحاد السعودي للمبارزة برنامجين افتراضيين للعبة امتداداً للبرامج الـ 13 السابقة التي بدأت منذ بداية أزمة كورونا، ويهدف البرنامجان إلى تثقيف منسوبي وممارسي اللعبة.وسيقيم لاعبا المنتخب السعودي للمبارزة جواد الداود وفيصل عابد، البرنامجين (عن بعد)، لما يملكانه من خبرات ومشاركات في المحافل الدولية، سيبدأها اليوم (الأحد) الداوود بتسليط الضوء في محاضرته (الرحلة إلى باريس 2024) على نظام التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد باريس 2024 والاستعدادات القادمة والمحطات الأوروبية.كما سيلقي فيصل عابد محاضرة بعنوان «إدارة الأزمات الرياضية» على منسوبي اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام، وذلك يوم الأربعاء.وسيتحدث عابد عن الأزمة الرياضية وتصنيف الأزمات وخصائصها وأعراضها وآثارها وكيفية إدارتها واستثمارها.