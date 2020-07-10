سحبت اليوم قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،في مدينة نيون السويسرية، على الرغم من عدم استكمال بعض مباريات دور الـ16، نظرا لتأجيلها منذ مارس الماضي بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد،إذ لم يتأهل حتى الآن إلى ربع نهائي البطولة القارية، سوى أربعة أندية وهي، أتلانتا الإيطالي، ولايبزيغ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، فيما تتبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (0-1 ذهابا)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (2-1)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي (3-0)، ففي حال تأهل ريال مدريد ويوفنتوس سيواجه رونالدو مدربه السابق زيدان في مواجهة صعبة على الطرفين.وفيما يلي نتيجة قرعة ربع النهائي:1- مانشستر سيتي أو ريال مدريد & يوفنتوس أو ليون2- لايبزيج & أتلتيكو مدريد3- نابولي أو برشلونة & تشيلسي أو بايرن ميونخ4- أتالانتا & باريس سان جيرمانقرعة نصف النهائيالفائز من المباراة (1) × الفائز من المباراة (3)الفائز من المباراة (2) × الفائز من المباراة (4)وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي في السابع والثامن من شهر أغسطس القادم، على أن تستضيف مديينة لشبونة البرتغالية، مباريات الدور ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.وتقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي للنسخة الحالية من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.