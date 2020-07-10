حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفترة مابين 4 إلى 15 من شهر نوفمبر القادم، موعدًا جديدًا لإقامة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات والتي ستقام في تركمانستان، المؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021. وكانت قرعة كأس آسيا لكرة قدم الصالات قد أسفرت عن وجود المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلند وكوريا الجنوبية.وتأهل المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات بعد أن حصد بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية لتصفيات غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة في شهر أكتوبر الماضي 2019. وكان المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات قد أنهى ثلاث مراحل من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا قبل أن يتم تأجيلها، إذ بدأت المرحلة الأولى بإقامة معسكر داخلي في مدينة الدمام، فيما كانت المرحلة الثانية بإقامة معسكر خارجي في مدينة مدريد الإسبانية، ليعود مرة اخرى ويقيم معسكرًا داخليًا في مدينة الدمام، خاض خلالها العديد من المباريات الودية الدولية. ويستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا، لوضع البرنامج الفني الإعدادي واستكمال الاستعدادات في الفترة القادمة.