لن نسمح لهم بإنكار بطولاتنا



لن أكرر التجربة مع اتحاد القدم



النصراويون «محقّون» في مطالبهم



خسارتنا أمام الاتحاد ما زالت في ذاكرتي

يعد الدكتور عبدالرزاق أبو داوود من الأسماء البارزة ليس في النادي الأهلي وإنما في الرياضة السعودية، فهو من القلائل الذين استطاعوا أن يحصدوا النجومية ويمسك المجد من أطرافه منذ أن كان لاعباً، ثم رئيس نادٍ، ومن ثم عضو اتحاد القدم.يعرف القائد التاريخي للنادي الأهلي بصراحته وقوة شخصيته ولا يخشى في الحق لومة لائم، تحدث لـ«عكاظ» وكأنه لم يتحدث من قبل، فوضع العديد من النقاط فوق الحروف، وكشف بشفافية الملفات المغلقة داخل الرياضة السعودية والنادي الأهلي، مطالباً وزارة الرياضة بحفظ التاريخ الرياضي، كما أشار إلى أن الأهلي محتاج إلى أبنائه، وتحدث في كثير من الجوانب التي نطلع عليها في الحوار التالي:• في البداية، من له الفضل على الدكتور عبدالرزاق أبو داوود ؟•• صاحب الفضل الأول والأخير على جميع أبناء النادي القدماء والحاليين ولكل الأجيال بعد الله سبحانه وتعالي هو النادي الأهلي والنادي الأهلي فقط.• لكن الدكتور عبدالرزاق أبو داوود ذو شخصية متفردة من أين اكتسبتها ؟•• أتصور أن هناك ظروفا وعناصر شخصية لكل إنسان تدفعه للأمام، وصناعة النجوم عادة تسهم فيها عدة أطراف؛ النادي، الجمهور الرياضي، الإعلام، وحتى المرجعية الرياضية لها دور كبير في ذلك، وأنا حقيقة لا أزعم أني أحد النجوم الكبار للكرة السعودية، ولكن أحد أبناء الرياضة السعودية، وهذا ليس غروراً وأيضا ليس تواضعاً وإنما رحم الله امرَأً عرف قدر نفسه.• من صنع الآخر الأهلي أم عبدالرزاق أبو داوود ؟•• الأهلي موجود قبل عبدالرزاق أبو داوود ومن بعده، وهو من صنع التاريخ وخط سطوره وقدم نجومه الذين برزوا هنا وهناك وليس هناك شك أن لكل نجم له اعتباراته الشخصية وقدرات معينة تسهم في تكوين نفسه، ولكن الأهلي هو من صنع النجوم وكتب التاريخ وله إنجازاته وبطولاته وتاريخه الكبير، وعبدالرزاق أبو داوود ما هو إلا جزء من هذه الإنجازات، فالأهلي أبرز نجوما كبارا وكذلك أبرز رموزا شرفيين وإداريين ورؤساء وساهم في انتشار أسماء مدربين كبار.• ما هي أجمل الذكريات للدكتور عبدالرزاق أبو داوود ؟•• أجمل الذكريات بالنسبة لي ولجيلي هي الذكريات مع الراحل الرمز الكبير الأمير عبدالله الفيصل عندما كان يرعى النادي الأهلي فهو أب روحي لجميع نجوم الأهلي في تلك الفترة وهو من صنع النجوم، وأيضا من الذكريات الجميلة في زمن البطولات عندما كنت لاعبا هي الكلمات اللطيفة من جلالة الملك فيصل عندما صعد النادي الأهلي للمرة الرابعة لأخذ الكأس وكنت أنا القائد فنظر لنا وقال لي: «ما في غيركم يا ربع عبدالله»، ما زلت أتذكرها وقد رويتها للأميرعبدالله الفيصل فيما بعد رحمهما الله جميعا.• هناك اختلاف حول من هو رمز النادي الأهلي.•• لا يوجد اختلاف أبدا ورموز الأهلي معروفون، فهناك الرمز الكبير الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله، والأمير خالد بن عبدالله، والأمير محمد العبدالله الفيصل رحمه الله، والأمير عبدالله بن فيصل، والأمير بدر بن فهد وغيرهم.• هل الدكتور عبدالرزاق أبوداوود رمز أهلاوي ؟•• لا، أنا لاعب ورئيس ومحب للأهلي لا أكثر.• ما هي الذكريات المؤلمة ؟•• حقيقة هناك محطة من المحطات القاسية التي أثرت فيّ وما زالت موجودة في ذاكرتي وهي خسارتنا قسراً أمام الاتحاد في نهائي الدوري عام 1423، وهي المباراة الشهيرة لمعجب الدوسري وتلك المأساة التي تعرض لها الأهلي.• كيف قسراً ؟•• أقصد أنها خسارة بفعل فاعل وأنا لا أريد أن أتكلم عن التحكيم وتفاصيل تلك المباراة، ولكن من يريد أن يتبين عليه أن يعود إلى شريط المباراة ويأتي بمحكمين محايدين وسيشاهد ما حدث، وبعدها سيحكم على مستوى التحكيم الغريب في تلك المباراة.• هل هناك من عمل لإسقاطك على اعتبار أنك من أعدت الأهلي لبطولة الدوري بعد 30 سنة، سواء من الأهلاويين أو غيرهم ؟•• لا أعتقد أن من بين الأهلاويين من يعمل ضد ناديهم إطلاقاً وأنا شخصيا لم أفكر في ذلك، من المنافسين أمر وارد بحكم المنافسة، عموما الحديث عن تفاصيل تلك المباراة ليس محببا لي ولا لكل أهلاوي.• ما هي البطولة التي تركت انطباعا جيدا عندك ؟•• البطولة العربية التي حققها الأهلي ليس لقيمة البطولة كونها ليست مصنفة لدى الفيفا وإن كانت تعد بطولة كبيرة بحد ذاتها، ولكن ما فعله جمهور الأهلي في تلك البطولة من وقفة منقطعة النظير وكان السر الأساسي في تحقيق البطولة، حيث كانوا يمدوننا بالقوة واستطعنا أن نجتاز كل العقبات.• آخر مرة رأست النادي قدمت استقالتك مباشرة، البعض فسرها لوجود خلاف مع شخصية أهلاوية نافذة، ما صحة ذلك ؟•• لا ليست لها علاقة بأي شخصية أهلاوية إطلاقاً وأنا سمعت هذا الكلام عدة مرات وهذا غير صحيح.• هناك من يرى أن الأهلي ليس من الـ4 الكبار على اعتبار أنه الأقل تحقيقاً للدوري، وأيضا على صعيد البطولات القارية ؟•• ليس صحيحا أن الأهلي الأقل تحقيقاً للدوري من بين الـ4 الكبار فلديه 9 ألقاب دوري ومثبتة في التاريخ، مع الأسف الشديد أن كأس الملك في الفترة السابقة كان يلعب بنظام دوري مثل فترة المربع الذهبي واسمه الرسمي دوري الملك حتى عام 1397هـ، وعندما تنظر للأهلي فهو حقق 3 دوري المعروفة، إضافة للدوري العام موسم 1389، و5 بطولات دوري كأس جلالة الملك الذي كان يلعب بالنقاط مناطقياً لاعتبارات منها أن النقل كان صعبا في دولة مترامية الأطراف كما هو الحال في البرازيل، وبعد ذلك تتم التصفيات بين المتأهلين وهو نفس نظام المربع.الأمر الآخر وهو المهم أن الاتحاد الدولي «فيفا» لا يقبل عضوية أي اتحاد كرة محلي دون أن ينظم بطولة دوري وبطولة كأس، فكان كأس الملك هو بطولة الدوري، وكأس ولي العهد هي بطولة الكأس، فهل يعقل لاتحاد عمره 30 سنة ليس لديه دوري؟ منطقيا ليس معقولا.• لكنها ليست موثقة كبطولة دوري ؟•• الشواهد كثيرة.. هناك شخصيات لا تزال على قيد الحياة وعاصرت تلك الفترة، وهناك وسائل إعلام رسمية كانت تغطي المنافسات، وأيضا نحن عشناها، فلا يمكن أن أقبل أن تنكر إنجازاتي أنا وزملائي ولن نسكت على ذلك، لا في الأهلي ولا في الأندية الأخرى.• ما رأيك في مطالبات الأهلاويين والنصراويين في ذلك ؟•• نعم.. الأهلاويون والنصراويون محقون في توثيق بطولاتهم، وأستغرب تعقيد الأمر، فإذا لم يكن باستطاعتك توثيق البطولات أرسل كل ما لديك ولدى الأندية للاتحاد الدولي ليفصل فيها.• ما رأيك في حديث رئيس الاتحاد ياسر المسحل أن الدوري انطلق عام 1397هـ؟•• مع احترامي للأخ ياسر المسحل وتقديري له هذا غير صحيح، ولو آمنا بما قاله فهذا يعنى أن المسحل يمسح كل تاريخ الاتحاد السعودي لما قبل 1397هـ، وهذا أمر خطير على الرياضة السعودية لأنه سيأتي من بعده ويلغي تاريخه.• من المسؤول عن توثيق البطولات؛ وزارة الرياضة أم اتحاد الكرة ؟•• أنا بحكم عملي السابق في اتحاد الكرة أعتقد ليس لديه فريق عمل مؤهل ولا آلية ولا حتى قدرة، لأن هناك ما يشبه الخوف أو سد الباب والابتعاد عن الموضوع، ربما الوزارة هي من تستطيع التوثيق بموجب ما يقدمه كل ناد من مستندات ووثائق.• كيف تقيم فترة مجلس إدارتكم لاتحاد الكرة ؟•• الحقيقة أن العمل مع زملاء كرام وأفاضل ومع الأخ أحمد عيد فترة جميلة وتجربة ثرية وأعتز بصداقتهم، ولكن لا أرغب في تكرارها حيث كان في العمل تباين واختلاف.• يقال إنك كنت متصادما مع الأعضاء ؟•• هذا غير صحيح، أنا كنت واضحا وهناك من يحاول أن يصدر هذا المفهوم لكي أبتعد، لكن لم ينجحوا فأنا من ابتعدت في السنة الأخيرة ولم أحضر أي اجتماع ولم يتخذ بحقي أي إجراء.• هل يفهم من هذا أنهم كانوا يخشونك ؟•• لا لم يكونوا يخشونني، وإنما مراعاة للصداقة والزمالة، حيث لم يكن عبدالرزاق وحده من غاب فهناك آخرون وتستطيع تسميته «احتجاجا مؤدبا».• كنت متحفظا على تسمية اتحاد الكرة باتحاد أحمد عيد ؟•• نعم فمع احترامي وتقديري لصديق ورفيق الدرب أحمد عيد، إلا أنه لا يوجد شيء اسمه اتحاد أحمد عيد ولا اتحاد المسحل، وإنما الاتحاد السعودي لكرة القدم، فالمؤسسات الرياضية لا تسمى بأشخاص.• أنت غير موجود في النادي الأهلي.•• كثيرون غير موجودين في النادي الأهلي.• هل اعتزلت النادي الأهلي ؟•• أنا اعتزلت الرياضة ولم أعتزل النادي الأهلي لأنه عشق والعشق يظل دائماً في القلوب.• ماذا يحتاج النادي الأهلي ؟•• الأهلي يفتقد إلى العناصر المهمة جداً وأرجو ألا يغضب كلامي هذا أحدا، فهو محتاج إلى الاستقرار والهدوء ولم الشمل فمهما كان اختلافنا في وجهات النظر كأفراد يجب ألا يدخل ذلك في ارتباطنا بالأهلي الكيان، فهو الأساس وهو الأب والمعلم وصاحب الشأن ويجب ألا يمسوا رموزه، فهم يظلون علامات مضيئة في تاريخ الأهلي، وعدم وضع ارتباطنا بالنادي الأهلي بخسارة مباراة أو بطولة فهي ليست نهاية العالم، الأهلي يحتاج إلى كل أبنائه، وركز على كلمة كل أبنائه وضع تحتها 4 خطوط حمراء.