قرر الجهازان الإداري والفني بالفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إغلاق المباريات الودية أمام وسائل الإعلام والجماهير في المواجهات الأربع القادمة المقرر خوضها ودياً أمام فريق نجران، والقادسية، وضمك، والوحدة، على ملعب المحالة بأبها، بهدف السرية على النهج الفني للمدرب البرازيلي كاريلي، قبل الدخول في معترك المنافسات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وملاقاة فريق أبها في أولى مواجهات العودة.من جهة أخرى، التحق اللاعب مهند الشنقيطي ببعثة الفريق الكروي الأول بعد شفائه التام من العارض الصحي، وشارك في الحصص التدريبية للفريق الأول في معسكره الإعدادي في أبها، كما سيلتحق الثنائي الأرجنتيني ليناردو خيل والبرازيلي مارسيلو غروهي بالبعثة والتدريبات بعد غيابهما لظروف الطيران والعارض الصحي الطارئ للحارس البرازيلي غروهي.وفي الإطار ذاته، واصل الفريق الكروي الأول تحضيراته على الملعب الرديف في المحالة، وخصص المدرب البرازيلي كاريلي حصة صباحية في النادي الصحي للفندق بهدف رفع المخزون اللياقي عند اللاعبين بعد التوقف الطويل عن التدريبات الجماعية ولعب المباريات الرسمية.