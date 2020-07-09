أجل الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد استكمال مسابقاته، التي كان من المقرر إقامتها اعتباراً من 20 ذي الحجة 1441 الموافق 10 أغسطس 2020، لتقام اعتباراً من يوم الثلاثاء 13 محرم 1442 الموافق 1 سبتمبر 2020، وسيتم تعديل جداول المسابقات بالتواريخ الجديدة ونشرها لاحقاً. وتأتي هذه الخطوة بعد ورود بعض التعديلات في بروتوكولات التدريب والمباريات، التي تتطلب وقتا أطول لتطبيق الاحترازات الطبية المنصوص عليها، لاسيما أن الفترة المتبقية على بدء المسابقات تتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، وأيضا بناءً على ما ورد للاتحاد من عدد من الأندية بخصوص طلب تسهيل عودة اللاعبين والمدربين الأجانب من خارج السعودية، وقد يستغرق هذا الإجراء وقتا أطول لدى الجهات المختصة لعمل التأشيرات اللازمة للدخول للمملكة، ولضيق الوقت ولإتاحة الفرصة للأندية للاستعداد الجيد وتطبيق بروتوكولات وزارة الرياضة للتدريبات والمباريات حسب المطلوب.