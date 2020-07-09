واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، إذ اشتمل المران على اختبارات لياقية مع المعد البدني، ثم اختتمت التدريبات بمناورة جادة على ثلثي الملعب.وشهدت التدريبات انتظام لاعب الوسط البرازيلي إليريك دي سوزا بعد قدومه من بلاده، كما شارك الحارس عبدالله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد، فيما استكمل ماجد النجراني برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي. يأتي ذلك تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.من جهته، عقد رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل اجتماعاً بلاعبي الفريق الأول بالنادي، أشاد من خلاله بانضباط اللاعبين وعطائهم في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس مدى الرغبة الأكيدة لمواصلة الانطلاقة الإيجابية للدور الثاني من الدوري. ورحب الدبل بعودة اللاعبين الأجانب إلى الفريق، مشددا على أهمية المباريات الـ8 المتبقية من الدوري، التي يتطلع الاتفاقيون للظفر بأكبر حصيلة ممكنة من نقاطها والتقدم في سلم ترتيب الدوري.