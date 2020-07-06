كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» وافق على إقامة مباراتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، وبرشلونة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبي «الاتحاد» و«كامب نو»، مستبعداً إقامتهماعلى ملعب محايد كما كان يرغب الاتحاد القاري في ذلك، كما سيسافر أولمبيك ليون إلى «تورينو» لمواجهة يوفنتوس، في حين يستضيف بايرن ميونخ نظيره تشيلسي، وتسببت جائحة فايروس كورونا في توقف بطولة دوري أبطال أوروبا منذ شهر مارس الماضي، وظلت 4 مباريات من إياب دور الـ16 معلقة لغاية الآن.وكان «اليويفا»، قرر قبل أسابيع، إجراء المباريات المتبقية من ثمن نهائي دوري الأبطال في شهر أغسطس المقبل دون أن يحدد مكان إقامتها، لكنه أعلن إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي في مدينة لشبونة البرتغالية، وستلعب المواجهات من مباراة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب، كما سيقام النهائي في المدينة نفسها أيضاً.