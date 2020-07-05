واصل المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي، امتناعه عن الحضور إلى مقر النادي منذ عودة الحياة الطبيعية في الأول من ذي القعدة الحالي، ولم يشهد الحلافي انطلاقة تمارين الفريق الأول التي انطلقت الأحد الماضي.وجاء غياب الحلافي بسبب وعكة صحية أجبرته على البقاء في منزله وعدم الحضور، حيث يعاني من آلام في الظهر تتطلب منه الراحة والجلوس في المنزل حسب توصيات الطبيب المعالج. ويتولى مدير كرة القدم في النصر عايض بن عبود ترتيب وتجهيز المعسكر النصراوي الذي سيقام على ملعب الرمز الأمير عبدالرحمن بن سعود في النادي، ويسعى بالتفاهم مع الجهاز الفني بقيادة فيتوريا لإيجاد مباريات ودية للفريق قبل مباراة الغريم التقليدي الهلال في الخامس من أغسطس القادم.يذكر أن فيتوريا فضل إقامة المعسكر الداخلي بالرياض بدلا من أبها في ظل الأوضاع الحالية، ورأى أن الانتقال إلى مدينة أخرى قد يتسبب ببعض الأمور السلبية التي تؤثر على استعدادات الفريق.