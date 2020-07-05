توصلت إدارة نادي التعاون لاتفاق مع النجم الدولي وقائد الفريق الكروي الأول طلال العبسي على تمديد عقده حتى نهاية الموسم الحالي، إذ كان سينتهي عقده مع «السكري» منتصف شهر يوليو الجاري.وحرصت إدارة التعاون على استمرار المدافع طلال العبسي نظرا لحاجة الفريق لخدماته الفنية خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي على الصعيدين المحلي والآسيوي، وكذلك في ظل رحيل المدافع ماتشادو عقب حصوله على المخالصة النهائية الشهر الماضي.وسيغادر العبسي فريقه التعاون عقب نهاية الموسم لينضم للنادي الأهلي في محطة احترافية ثالثة في مسيرته الكروية، بعد أن كانت بدايته مع نادي الاتحاد الذي تدرج معه من الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول، ومن ثم انتقل لنادي التعاون قادما من العميد، وحاليا وقع عقدا احترافيا مع النادي الأهلي سيبدأ في الموسم القادم، عقب التوقيع له في شهر يناير الماضي لمدة 3 سنوات قادمة.