أكد لـ«عكاظ» مصدر مطلع بنادي الاتحاد أن العقد الجديد للنجم البرازيلي رومارينهو المحترف في صفوف الفريق الاتحادي يسري بداية من شهر أغسطس القادم حتى صيف العام 2022، بعد أن تم تمديده في شهر نوفمبر 2019 رسميا.وأوضح المصدر نفسه، أن البرازيلي رومارينهو يعتبر أحد أهم العناصر الفنية في قائمة الفريق الاتحادي، مبينا أن ما حدث أخيرا من تداعيات بشأن عقده مع النادي كان يتعلق برواتب متأخرة له، وتم تسليمه جميع الرواتب حتى شهر مايو الماضي مع جميع زملائه اللاعبين، مطمئنا جماهير العميد بأن «روما» اتحادي لموسمين قادمين.من جانب آخر، يبدأ الفريق الأول معسكره الإعدادي بمنطقة عسير اليوم (الأحد)، وسيعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب كاريلي على رفع المعدلات اللياقية والعمل على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، من خلال أداء التدريبات، وخوض 4 مباريات ودية، 3 منها ستكون في مدينة أبها، الأولى أمام فريق نجران يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري، والثانية أمام القادسية يوم الأحد 19 من الشهر نفسه، والثالثة أمام ضمك يوم الجمعة 24 من الشهر ذاته، والمباراة الـ4 والأخيرة ستكون بمحافظة جدة أمام الوحدة يوم 29 يوليو الجاري. ويهدف المدرب كاريلي لتجهيز اللاعبين للمباريات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي يستهلها بلقاء أبها عند الساعة 7:15 من مساء يوم الثلاثاء الـ4 من شهر أغسطس القادم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.