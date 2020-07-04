أقرت إدارة نادي العدالة إقامة معسكر داخلي في محافظة الأحساء للفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوع على أن يبدأ خلال أيام، حيث سيحدد موعد بدايته بعد الانتهاء من كافة التنسيقات الخاصة به.

وتم اعتماد المعسكر بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق جيوفاني سوليناس من قبل إدارة النادي، فقد تم وضع كافة التصورات للمعسكر بما في ذلك المباريات الودية التي سيخوضها الفريق قبل استئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين.

وبات مؤكداً خوض 6 مباريات مع فرق من دوري المحترفين ودوري الأولى ودوري الثانية خلال فترة المعسكر وما بعده.

ميدانياً بدأ المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي العدالة الإيطالي الكابتن جيوفاني أولى حصصه التدريبية في مشواره في قيادة تدريب الفريق فنياً في ما تبقى من مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، حيث خضع جميع اللاعبين لتدريبات لياقية مكثفة مع مساعد المدرب الإيطالي باولو ميراندا، بعدها قسم جيوفاني اللاعبين لـ4 مجموعات طبق فيها عددا من الجمل التكتيكية، وخضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس الجديد جان هاور، واختتمت التدريبات بالإطالة.

وشهدت التدريبات عودة حارس الفريق محمد عواجي للتدريبات الجماعية.