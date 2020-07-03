أشاد أكثر 800 إعلامي من 142 دولة من القارات الـ5 بمبادرات الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وبرامج التدريب المتخصصة التي أقامها لتطوير الإعلاميين الرياضيين ومساعدتهم على أداء مهماتهم باحترافية ومهنية. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الإلكتروني الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بحضور إعلاميين من 142 دولة من القارات الـ5، احتفالا باليوم العالمي للصحفيين الرياضيين والذكرى الـ96 لرابطة الصحافة الرياضية الدولية، تحت عنوان «تأثيرات فايروس كورونا Covid-19 على الصحفيين ومستقبلهم».وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاءالله السلمي، خلال كلمته في المؤتمر، تهنئته لجميع الصحفيين في جميع أنحاء العالم، كما اقترح إنشاء صندوق خاص لدعم الإعلاميين الرياضيين حول العالم، خصوصا المتضررين من جائحة كورونا.يذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية تأسس في باريس في الـ2 من يوليو عام 1924، ويضم حاليا 9500 عضو من جميع أنحاء العالم، إذ أسس لتعزيز التعاون بين الاتحادات الأعضاء في تعزيز الصداقة والمصالح المشتركة بين الصحفيين الرياضيين في جميع الدول وضمان أفضل ظروف عمل ممكنة للأعضاء.