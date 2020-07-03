أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، أنه لا يأمل في رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الغريم التقليدي برشلونة، في أول تعليق على خبر رحيل نجم برشلونة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فريقه على خيتافي 1-0 في ختام المرحلة الـ33 من الليغا وابتعاده بأربع نقاط في الصدارة: «لا أعرف ماذا سيحدث، لكننا لا نريد رحيل ميسي من الليغا ونريد أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في هذا الدوري».

وكان راديو «كادينا سير» أكد في وقت متأخر من مساء الخميس خلال برنامجه «إل لارغويرو» إن «ميسي ينوي مغادرة برشلونة».

وأوضح الراديو الإسباني في مقال نشر على موقعه الرسمي في «تويتر»: في الوقت الحالي، فكرة ميسي هي إنهاء عقده في عام 2021 وترك برشلونة، لقد شل ميسي مفاوضات تمديد عقده، كانت المفاوضات بدأت بشكل جيد جدا، بتوافق بين الطرفين، لكن الأحداث الأخيرة دفعت ميسي إلى إعادة النظر في كل شيء، وفي الوقت الحالي، قرر إيقاف المفاوضات حول تمديد عقده مع برشلونة.

وتابع: «ميسي أخبر اللاعبين الأقرب إليه في غرفة الملابس أنه لا يريد أن يصبح مشكلة للنادي، لقد قال دائما إنه سيبقى طالما يريد النادي ذلك».

وأوضحت الإذاعة في تقريرها: «لكن قائد البلاوغرانا سئم رؤية الوقت يمر دون رؤية مشروع ناجح للنادي».

ويمتد عقد ميسي البالغ 33 عاما، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021.