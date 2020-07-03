وافقت إدارة نادي الشباب على تمديد عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني ايفر بانيقا مع فريق إشبيليا الإسباني، حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يلتحق بانيقا بالشباب خلال فترة التحضيرات للموسم الرياضي القادم.ميدانيا، واصل الفريق الشبابي تدريباته الاعتيادية تحت قيادة المدير الفني لويس غارسي، إذ أخضع المدرب اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي، ثم طبقوا بعض الجمل الفنية، تلتها تقسيمة على ثلثي الملعب شهدت تطبيق جمل فنية وتكتيكية منوعة، ركز المدرب خلالها على تدريبات بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة، وتنويع اللعب، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.