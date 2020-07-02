فقد أحد مشجعي مانشستر يونايتد وظيفته؛ بسبب التقاط صورة مع الجزائري رياض محرز، نجم الغريم المحلي لمانشستر سيتي، انتهك فيها قواعد التباعد الاجتماعي التي أقرتها السلطات البريطانية للحد من زيادة الإصابة بفايروس كورونا المستجد.وطلب العامل كريغ ويليس البالغ عمره 37 عاماً من الدولي الجزائري التقاط صورة معه في أول يوم له في موقع شقته الفاخرة الجديدة، لكن ويليس الأب لـ5 أطفال اقترب أكثر من مترين من محرز أثناء التقاط الصورة ليبلغه مديروه في العمل بقرار فصله.وكان الجناح الجزائري البالغ عمره 29 عاماً في زيارة للمجمع السكني الجديد بالقرب من ماكليسفيلد بعد شهرين من حادثة سطو مسلح على شقته في مانشستر.