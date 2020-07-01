انطلقت مساء اليوم تحضيرات النادي الأهلي استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي الحالي بداية من الـ 4 من شهر أغسطس القادم، وشهدت الحصة التدريبية الأولى مساء اليوم اجتماعاً مطولاً للمدرب فلادان مع لاعبيه شدد من خلاله على ضرورة التركيز التام والالتزام طوال فترة الإعداد الحالية، مشيراً إلى أن تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين يعد هدفاً رئيسياً في المرحلة القادمة، إضافة إلى السعي بكل جد واجتهاد لكسب المباريات المتبقية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يضمن الوصول إلى مركز مؤهل للنسخة القادمة من دوري أبطال آسيا.وكان الجهازان الفني والإداري في النادي الأهلي اعتمدا مواصلة الفريق لتحضيراته في جدة وعدم خوض معسكر خارج مدينة جدة، حيث ستشهد الأيام القليلة القادمة رفع الإعداد من الأجهزة الفنية بفرض حصص تدريبية صباحية ومسائية على اللاعبين؛ لزيادة المعدل اللياقي عقب التوقف الطويل للمنافسات.