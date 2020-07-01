أعلن لاعب الهلال ‏عبدالله عطيف أنه ‏سيبدأ بعد 10 أيام الجري وسيدخل التدريبات الجماعية بعد شهر ونصف من الآن، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.على صعيدٍ آخر، فضّل الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو إقامة معسكر إعدادي داخلي لفريق ⁧‫الهلال⁩ الأول في مدينة الرياض، عوضًا عن المعسكر المقرر إقامته في الطائف، بعد جاهزية الملعبين الرئيسي والرديف، وتوفّر كافة المتطلبات في الصالة الرياضية بمقر النادي.وطلب لوشيسكو من إدارة ⁧‫الهلال⁩ تصعيد الثنائي الشاب حمد العبدان، ومنصور البيشي (صانع، ومحور) إلى الفريق الأول في الموسم المقبل.ميدانياً، واصل الفريق الهلالي تدريباته التي تركزت على النواحي اللياقية المكثفة بالجري حول الملعب، وأخرى لياقية باستخدام الكرة، وتدريبات بدنية منوعة بمشاركة جميع اللاعبين الجاهزين طبيا، في الوقت الذي واصل الدولي عبدالله عطيف والحارس الشاب يزن الجاري تطبيق برامجهما التأهيلية في صالة الإعداد البدني بمقر النادي.