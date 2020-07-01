أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الأربعاء) أن اتحادات السعودية والهند وإيران وقطر وأوزبكستان، أكدت رغبتها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وأردف الاتحاد القاري أنه سيعمل مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر مطلع أبريل الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي 31 مارس، وذلك على خلفية فايروس كورونا المستجد الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم، ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة البطولة التي حققها 3 مرات في 1984 و1988 و1996.