أكد رئيس نادي جدة أحمد البعداني، أن فريقه سيكون في جاهزية كاملة لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، مبيناً أن قرار استئناف مباريات الدوري للموسم الحالي يعتبر صائباً، وهدفنا مواصلة المشوار نحو تحقيق حلم الصعود لدوري الكبار.وأوضح البعداني، أن فريقه سيواصل التدريبات بمحافظة جدة، والجهاز الفني بقيادة المدرب حمود الصيعري وضع برنامجاً تدريبياً سيساهم في تجهيز الفريق الكروي لبقية مباريات الدوري، وجميع اللاعبين موجودون بالتمارين بشكل يومي.وأشار البعداني إلى أن جميع اللاعبين خضعوا للفحص الطبي وتأكد خلو الجميع من أية أعراض صحية، ويؤدون التمارين وفق البروتوكول الطبي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.يذكر أن مباريات فريق جدة المتبقية في دوري الدرجة الأولى أمام فرق (الجيل، والطائي، والقادسية، والتقدم، والبكيرية، والباطن، والنهضة، والمجزل، والعين، والجبلين).