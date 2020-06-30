انتظم لاعبو فريق الباطن اليوم (الثلاثاء)، في المعسكر الإعدادي الداخلي في أحد الفنادق بحفر الباطن لمدة أسبوع.وسيجري الفريق تدريبات صباحية ومسائية على ملعبه، على أن يخوض يوم الأحد القادم مواجهة ودية مع فريق الفيحاء بالمجمعة، في إطار تحضيراته لاستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وعلى الجانب الآخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعبه تحت إشراف مدربه البرتغالي خوسيه جاريدو، إذ اشتملت التدريبات على التمارين اللياقية المتنوعة، وطبق اللاعبون عددا من الجمل التكتيكية التي اعتمدت على الاستحواذ وسرعة نقل الكرة، واختتمت التدريبات بمناورة على مساحة ثلثي الملعب.