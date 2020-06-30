لم يتوصل مدافع وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس مع ناديه الملكي، حتى الآن، لاتفاق بشأن تجديد عقده، إذ يرغب القائد الإسباني في تمديد عقده موسمين، فيما تتمسك إدارة المرينغي باتباع القواعد الداخلية بعدم التجديد موسمين لأي لاعب تخطى الـ30 عاما.ووفقا لتقارير إعلامية، فإن مسؤولي ريال مدريد عرضوا على راموس خيارين، الأول تجديد عقده لمدة موسم حتى يونيو 2022 مع زيادة راتبه السنوي إلى 18 مليون يورو. أما الخيار الثاني فهو تجديد عقده لمدة موسمين حتى 2023، بنفس راتبه السنوي الحالي 13 مليون يورو.وانضم راموس إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية، وخاض مباراته رقم 645 بقميص النادي الملكي ضد إسبانيول في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى الإسباني (الليغا).ووفقا لصحيفة «موندوديبورتيفو» الإسبانية، عادل راموس سجل كارلوس ألونسو سانتيانا، وأصبح رابع أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ النادي.وبات المدافع البالغ 34 عاما أكثر مدافع سجل في تاريخ الدوري الإسباني، برصيد 69 هدفا، 67 مع ريال مدريد و2 مع إشبيلية، ليتجاوز رقم رونالد كومان.