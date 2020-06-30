يخوض نادي برشلونة في تمام العاشرة من مساء اليوم (الثلاثاء)، مواجهة من العيار الثقيل ويستضيف أتلتيكو مدريد، على ملعب «كامب نو» معقل الفريق الكتالونى، في قمة منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجارى حيث تقام المباراة النارية تحت أنظار فريق ريال مدريد صاحب صدارة الليغا، إذ يحتل برشلونة المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 71 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.ولا يملك الفريق الكتالونى أي بدائل في مواجهة الليلة سوى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصته التي تضاءلت مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الليغا للموسم الثالث على التوالي، خاصة بعد خسارته 4 نقاط عقب استئناف المسابقة مؤخرا بعد توقفها أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19».