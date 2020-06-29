تُقيم الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، وبالتعاون مع معهد إعداد القادة عند التاسعة من مساء غدٍ (الثلاثاء)، ورشة عمل (عن بُعد) بعنوان: حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية «#احفظ_شعارك»، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية مثل وزارة التجارة، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورابطة دوري المحترفين السعودي.

وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بمجالات الملكية الفكرية للأندية، وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي من حفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية الرياضية.

وسيحاضر بالورشة مدير القسم الرياضي السابق في قنوات MBC وقناة العربية يزيد مواقي بناني، والذي يعد خبيراً بشؤون الحقوق الرياضية، بوصفه أول مدير عام لقنوات MBC PRO SPORTS.