تلقى الوسط الرياضي في مصر صدمة بعد وفاة محمد علوش لاعب طنطا السابق والمدير الفني الحالي لفريق عثماثون طنطا، أحد أندية دوري القسم الثالث، بعد إصابته بفايروس كورونا.

وشهد نادي عثماثون طنطا، الذي يدربه علوش بدايات محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، قبل انتقاله للمقاولون العرب ومنه إلى أوروبا.

وكان اللاعب محمد علوش، شعر بأعراض الفايروس من ارتفاع درجة الحرارة في الجسم وسعال حاد، وعلى الفور تم أخذ مسحة منه وعينة طبية وجاءت نتيجة التحليل إيجابية، حيث تم عزله في مستشفى صدر المحلة وجاءت وفاة علوش بعد 24 ساعة من رحيل والدته بالفايروس نفسه داخل المستشفى، في الوقت الذي أصيب أغلب أفراد عائلته بالفايروس ودخلوا العزل الصحي بالمستشفى نفسه.