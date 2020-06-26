أصبح النجم محمد صلاح، أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة، بعد تألقه مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، وقيادته هذا الموسم للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبات ثاني لاعب عربي يظفر بالدوري الإنجليزي، بعد الجزائري رياض محرز، الذي حققه مع فريق ليستر سيتي في 2016، ومانشستر سيتي في الموسم الفائت 2018، إذ حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، إثر تعثر وصيفه مانشستر سيتي ضد تشيلسي، بخسارته بنتيجة 1-2، ليضمن «الريدز» الظفر بلقب «البريميرليغ» مبكرا، وبذلك انضم صلاح إلى جانب زملائه في ليفربول؛ السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، والكاميروني جويل ماتيب، لقائمة كانت تضم 15 لاعبا أفريقيا حققوا من قبل لقب «البريميرليغ»، ويعتبر صلاح خامس لاعب أفريقي يجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في مسيرته، بعد الايفواري ديديه دروغبا، ومواطنه سالمون كالو، والغاني مايكل إيسيان، والنيجيري جون أوبي ميكيل.يذكر أن صلاح البالغ من العمر 28 عاما، انضم لنادي ليفربول صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي، ومن ذلك الحين والفرعون المصري، يقدم مستويات رائعة بقميص الفريق الأحمر. ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي، قبل 7 مراحل من نهاية المسابقة.