توجت الرباعة العنود الخليفي ببطولة الالتزام الافتراضية للسيدات لرفع الأثقال التي أقامها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عن بُعد، عبر أحد التطبيقات المرئية، بمشاركة 8 رباعات، ولمدة يومين متتاليين، وسط مشاهدات كبيرة للبث المرئي لمنافسات البطولة.وشهدت المنافسات تنافسا كبيرا بين الرباعات في الاختبارات التدريبية التي أشرف عليها المدير الفني للمنتخب السعودي لرفع الأثقال الجزائري عبدالمجيد بولحية، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي لأحداث البطولة، التي عبرت عن مدى التزام الرباعات في التدريبات المختارة خلال الفترة الماضية نظرا لظروف جائحة كورونا، استعدادا لعودة المنافسات الداخلية والخارجية في الفترة القادمة.وجاء تتويج العنود الخليفي بالبطولة بعد تحقيقها النقاط الأعلى بمجموع الاختبارات التدريبية في رفع الثقل، فيما حلت العنود الشهري ثانيا، ونالت منيرة الرويتع المركز الثالث.وشهدت البطولة مشاركة الرباعة أفنان صباغ المتوجة بـ6 ميداليات برونزية في بطولة الخليج وغرب آسيا، رغم فارق التوقيت لوجودها في اليابان وابتعاثها لدراسة الطب وانشغالها بأمور الدراسة الجامعية، وسط تقدير جميع المتابعين، إذ عكست الالتزام والرغبة في مواصلة تمثيل الأخضر في المشاركات الخارجية.