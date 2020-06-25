أشاد رئيس المجلس الرياضي العربي ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، الأمير طلال بن بدر بما قدمته اللجنة الأولمبية الدولية من دعم للحركة الأولمبية على مستوى العالم.وأكد في تصريح بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي الذي صادف الثلاثاء 23 يونيو وهو يوم تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 23 يونيو 1894، حرص اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على تطوير ودعم الحركة الأولمبية العربية من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة، إذ يسعى منذ تأسيسه عام 1976 على بذل الجهود لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية.وقال: «في المدة الحالية التي تجتاح العالم فيها جائحة كورونا وتوقفت بسببها الأنشطة الرياضية الوطنية والقارية والدولية، فإن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية يدعو جميع اللجان الأولمبية العربية والاتحادات الرياضية العربية والعاملين في المجال الرياضي وجميع شرائح المجتمع الرياضي العربي، بتحقيق التباعد الاجتماعي وتنفيذ المتطلبات الصحية المعتمدة من جهات الاختصاص في الدول العربية حماية للرياضيين العرب والأجهزة الإدارية والفنية العاملة في المجال الرياضي»، سائلاً العلي القدير أن يجنب الجميع هذه الجائحة وأن تعود الرياضة العربية إلى موقعها الطبيعي الذي يتمناه لها الجميع.