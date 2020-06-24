«ثقتي بالأبطال كبيرة وغداً أجمل» تلك المقولة أشهر المقولات التي تفوه بها «الإمبراطور» النجم الدولي المعتزل مدافع المنتخب السعودي نادي الهلال الكابتن صالح النعيمة.خلال الساعات الماضية اشعل «الشقردية» فتيل تويتر بعد انتشار «وثيقة» تاريخية عريقة، تخص تسجيل «القيصر» الكابتن صالح النعيمة في كشوفات نادي الهلال وتحديداً يوم (الاثنين) الموافق 28-6-1976، الذي يصادف بالهجري 1-7-1396.إذ لاقت الوثيقة ذات العمر 44 عاماً اعجاب الهلاليين بكافة شرائحهم، حيث نشر المغرد عبدالله الكويليت نجل الكاتب المعروف يوسف الكويليت الذي عمل في نادي الهلال، صورة تاريخية نادرة للنجم صالح النعيمة، دامجاً معها كشف تسجيل «القيصر» في كشوفات «الزعيم» كلاعب مستجد.نبذة عن «الامبراطور»صالح محمد النعيمة، كابتن نادي الهلال والمنتخب السعودي، يلعب في الدفاع، لقب بالعديد من الألقاب التي طاردته أبرزها «الامبراطور، وكابتن العرب، والقيصر»، يعتبر أسطورة في كرة القدم السعودية، وموهبة نادرة جداً في مركز قلب الدفاع.تنبأ بمستقبله مؤسس نادي الهلال عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله حينها انضم لصفوف «الزعيم» وحقق معه انجازات كبيرة.بدايات صالح النعيمةولد صالح النعيمة في مدينة الرياض في 24 يونيو 1957. بدأ صالح النعيمة حياته الرياضية عندما وقع بشكل رسمي عقدًا مع نادي الهلال عام 1976، وظل لمدة عام لاعبًا احتياطيًا، ثم لعب أول مباراة له عام 1977، أمام القادسية وسجل أول أهدافه الرسمية.في عام 1978، وقع عليه الاختيار للمشاركة مع المنتخب الوطني، وتم اختياره هذا بزمن قياسي نوعًا ماإنجازات القيصرالتحق الدولي الأسطورة صالح النعيمة بصفوف المنتخب السعودي وشارك كلاعب أساسي في البطولة الآسيوية التي أقيمت في العاصمة التايلاندية (بانكوك).كما استطاع قيادة المنتخب السعودي للحصول على كأس أمم آسيا لعامي 1988و1984.وهكذا كان للنعيمة الكثير من الانجازات التي حققها مع الهلال وخصوصاً أنه كان كابتن وقائد الفريق، وأهم انجازاته مع المنتخب في عام 1978، مثل الأخضر في دورة الخليج الخامسة وحقق المركز الثالث فيها، في عام 1984 قاد منتخبنا الوطني الأول لتحقيق كأس آسيا الثامنة لأول مرة في سنغافورة.أما مع الزعيم ففي عام 1978، شارك مع فريقه للحصول على درع الدوري السعودي للمرة الثانية، وفي عام 1979 حقق مع فريقه كأس الملك بعد فوزهم على نادي الشباب بنتيجة 3-1، حصل على كأس الملك 1981 و1988، حقق مع فريقه بطولة الدوري الممتاز لأعوام 1984 و1986 و1987 و1989.كما حقق مع الهلال أول بطولة خارجية له وهي كأس الخليج عام 1985، وحصل على كأس الاتحاد عامي 1987 و1990.مشواره كلاعبلعب صالح النعيمة طوال مسيرته الرياضية 150 مباراة دولية، سجل فيها مع الهلال 39 هدفًا ومع المنتخب الوطني 6 أهداف.أما على الصعيد الشخصي فقد حقق صالح نعيمة الكثير من الإنجازات منها، اختياره قائدا للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم عام 1982، وهو الكابتن السعودي الوحيد الذي قاد الفريق أكثر من 10 سنوات.اعتزال كابتن العربأعلن النجم صالح النعيمة اعتزاله كرة القدم رسميًا عام 1990، وأقيم حفل اعتزال كبير بمدينة الرياض في ملعب الأمير فيصل بن فهد، حضره نخبة من نجوم الكرة، إذ أقيمت مباراة بين نادي الهلال ونجوم العالم وانتهت بالتعادل 1-1.